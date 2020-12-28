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  • Almanya'da inanılmaz hata: Fazla doz aşı hastanelik etti
28 Aralık 2020 Pazartesi 19:22 | Son Güncelleme:

Almanya'da inanılmaz hata: Fazla doz aşı hastanelik etti

Almanya'da inanılmaz hata: Fazla doz aşı hastanelik etti
DHA

Almanya'da bir huzurevinde 8 çalışana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının şırıngalarının hazırlanması sırasında yapılan hata nedeniyle 5 çalışan hastaneye kaldırıldı.

Almanya'da bir huzurevindeki 8 çalışana koronavirüs aşılarının şırıngalarının hazırlanması sırasında yapılan hata nedeniyle fazla doz verildi. Aşı olan çalışanların 5’i hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, olay, Mecklenburg-Western eyaletindeki Stralsund kentinde bulunan bir huzurevinde meydana geldi. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında şırıngaların hazırlandığı sırada yapılan hata nedeniyle 8 huzurevi çalışanı fazla doz aldı. Çalışanlardan 5’i hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çalışanların grip semptomları gösterdiği ifade edilirken; BioNTech’ten yapılan açıklamada, huzurevi çalışanlarının normale dönecekleri belirtildi.

Fazla doz aşı alan diğer 3 çalışanın da evlerinde karantinada oldukları bildirildi.

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