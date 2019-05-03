Almanya'da her gün yaklaşık bin 500 kişiye iftar verilecek

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk islam Birliği (DİTİB), Köln Merkez Camisi'nde bu yıl ramazan boyunca yaklaşık 40 bin kişiye iftar verecek.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sadece Köln merkezde değil, kendilerine bağlı Almanya çapındaki 857 cami derneğinde ramazan boyunca çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Üç ayların sonuncusu ramazana, pazar günü ilk teravih, pazartesi günü de ilk orucun tutarak başlanacağını hatırlatan Türkmen, kendilerine bağlı 857 cami derneğinin üçte birinde de ramazan ayı boyunca iftar verileceğini ifade etti.

Türkmen, "DİTİB merkez olarak da hergün yaklaşık bin-bin 500 kişi için burada iftar programları yapacağız. Bu iftar programlarımızda özellikle Suriyeli mülteci kardeşlerimiz var, Afrika ve değişik Müslüman ülkelerden gelmiş öğrenci kardeşlerimiz var. Türkiye'den gelen Müslümanlar ve Alman toplumunun katılımcılarıyla birlikte tam bir bayram havasına, İslam'ın kardeşliğinin gösterildiği bir neşe havasına bürünüyor." dedi.

İftar programlarının yanı sıra ramazan ayının son iki haftası kitap fuarı düzenleneceğini belirten Türkmen, "Ramazan boyunca vaaz ve irşad programlarımızla, mukabelelerin ardından kısa mealler okunacak, teravih namazı öncesi vaazlar edilecek, teravih namazları kılınacak ve inşallah ramazan bayramına kavuşacağız." şeklinde konuştu.

DİTİB Genel Başkanı Türkmen, şunları söyledi:

"Biz arzu ediyoruz ki DİTİB olarak ramazan ayı kendi cemaatimize, Almanya'daki Müslümanlara, İslam'ın rahmet ve mağfiretle yoğrulmuş adalet anlayışını, bilgi ve hikmet ile yoğrulmuş ahlakını, kürsülerden en güzel şekilde anlatalım. Bu sene ramazan ayında özellikle 'infak' konusunu işlemeye gayret edeceğiz. Ümidimiz, temennimiz, büyük acıların yaşandığı İslam dünyasında, büyük saldırıların yaşandığı insanlık aleminde ramazan ayı inşallah öncelikle Müslümanlara, sonra bütün insanlığa huzur ve barış getirsin, Rabbimizden tek niyazımız tek duamız budur."

Ramazanda en az bir gün Almanlarla iftar yapmayı öneren Türkmen, "Toplu iftar veren bütün derneklerimize şunu her sene yazılı bir şekilde tavsiye ediyoruz. 30 günlük ramazanın bir akşamını mutlaka Alman komşularımızla, dostlarımızla mutlaka 'komşuluk iftarı' adı altında birlikte yapalım diye bir gayretimiz var. Bizler de DİTİB merkez olarak her sene STK temsilcilerimizi, Alman siyasetçileri davet ederek burada bütün Alman dostlarımızla birlikte özel bir iftar veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu iftarlarda Türkiye'nin geleneksel mutfağından örnekler sunduklarını dile getiren Türkmen, Almanya'daki iftar programlarında özlemi duyulan "eski ramazanların" yaşatılmaya çalışıldığını dile getirdi.

(AA)