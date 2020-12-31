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31 Aralık 2020 Perşembe 00:21 | Son Güncelleme:

Almanya'da camiye ırkçı saldırı

Almanya'da camiye ırkçı saldırı
AA

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı bir camiye tehdit içerikli bir mektup gönderildi.

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Waechtersbach beldesinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Merkez Camisi’ne gamalı haç işareti ve ırkçı ifadelerin bulunduğu tehdit içerikli bir mektup gönderildi.

Waechtersbach DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Hakan Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün posta yoluyla gönderilen ve üzerinde gönderici bilgilerinin bulunmadığı bir mektup aldıklarını söyledi.

Akbulut, mektupta gamalı haç işareti ve ırkçı ifadelerin yer aldığını aktardı.

Tehdit içerikli bir mesajla karşılaştıklarını ifade eden Akbulut, bunun demokrasi ve insan hakları ilkelerine uymadığını ifade etti.

Akbulut, "Düşmanlıklar üzerine kurulu bir sistem hiç kimsenin fayda görebileceği bir sistem olamaz." dedi.

Mektubu gönderen kişi ya da kişileri kınayan Akbulut, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

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