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  3. Almanya'da bir Türk daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Almanya'da bir Türk daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Almanya'da bir Türk daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Almanya'da yaşayan bir Türk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan bir Türk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ölen 74 yaşındaki Türk vatandaşı Y.K'nın cenazesi Almanya'da defnedilecek.

Y.K'nın eşi ve çocuğunun da koronavirüs nedeniyle hastanede yattıkları öğrenildi.

Bu vefatın ardından, Almanya'da yeni tip koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 7'ye yükseldi.


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