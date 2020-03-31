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  3. Almanya'da 2019'un korkunç bilançosu: Müslümanlara 871 saldırı

Almanya'da 2019'un korkunç bilançosu: Müslümanlara 871 saldırı

Almanya'da 2019'un korkunç bilançosu: Müslümanlara 871 saldırı

Almanya'da geçen yıl Müslümanlara ve Müslümanlara ait tesislere yönelik 871 saldırı kaydedildi.

Sol Partili milletvekili Ulla Jelpke’nin hükümetin verdiği yanıta göre, bu saldırılarda 33 Müslüman yaralandı. 2017 yılından bu yana da saldırıların sayısının aynı düzeyde kaldığı belirtildi. “Müslümanlara yönelik nefret şiddet dolu saldırılar, tehditler ve hakaretlerle sürüyor” diyen Jelpke, polisin aşırı sağcılara karşı tedbirleri artırmış olmasının dahi tehlikenin geçmediğine işaret etti.

DAHA FAZLA OLABİLİR

“Ne yazık ki hâlâ bu tür saatli bombaların bulunduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor” diyen Jelpke, ilgili kurumlar tarafından bazı saldırıların henüz bildirilmemiş olabileceğine işaret etti ve sayının daha da artabileceğini söyledi.


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