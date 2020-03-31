Almanya'da 2019'un korkunç bilançosu: Müslümanlara 871 saldırı

Sol Partili milletvekili Ulla Jelpke’nin hükümetin verdiği yanıta göre, bu saldırılarda 33 Müslüman yaralandı. 2017 yılından bu yana da saldırıların sayısının aynı düzeyde kaldığı belirtildi. “Müslümanlara yönelik nefret şiddet dolu saldırılar, tehditler ve hakaretlerle sürüyor” diyen Jelpke, polisin aşırı sağcılara karşı tedbirleri artırmış olmasının dahi tehlikenin geçmediğine işaret etti.

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“Ne yazık ki hâlâ bu tür saatli bombaların bulunduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor” diyen Jelpke, ilgili kurumlar tarafından bazı saldırıların henüz bildirilmemiş olabileceğine işaret etti ve sayının daha da artabileceğini söyledi.