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  3. Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu... Bölge alarma geçti

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu... Bölge alarma geçti

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu... Bölge alarma geçti

Köln'de bulunan 125 kilogramlık patlamamış Amerikan yapımı bombanın imha çalışması nedeniyle 2 bin 400 kişi tahliye edildi.

Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Buchheim semtinde bulunan 125 kilogramlık Amerikan yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için 300 metrekare alanda yaşayan 2 bin 400 kişinin tahliye edildiği belirtildi. 

Açıklamada, tahliye edilenler için Beuthener Caddesi'nde bulunan Johann-Gottfried-Herder Spor Salonu'nda bir irtibat noktası oluşturulduğu vurgulandı.

Söz konusu bölgenin yakınındaki yolların trafiğe kapatıldığı kaydedilen açıklamada, toplu taşıma ile tren seferlerinin de durdurulduğunun altı çizildi. 

Açıklamada, bomba imha ekiplerinin tüm bölgenin tamamen boşaltılmasını beklediği ve tahliye işleminin tamamlanmasıyla bombanın etkisiz hale getirilebileceği kaydedildi.

Almanya’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere  patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

(AA)


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