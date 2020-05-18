Almanya ve İngiltere'de korona isyanı!

Almanya’nın farklı kentlerinde Kovid-19 ile mücadelede alınan tedbirler, binlerce kişi tarafından protesto edildi. Berlin’de Rosa-Luxemburg Meydan’ında, Federal Meclis’in önünde ve Alexander Meydanı’nda gösteriler yapıldı. Göstericiler, üzerinde “Sağlık terörünü durdurun” ve “Korona yanlış alarmı” yazan dövizler taşıdı. Bu gösterilere aşırı sağcıların katıldığı gerekçesiyle solcu gruplar da karşıt gösteriler düzenledi. Hamburg’da aşırı sağcı ve solcu gruplar birbirine girdi. Berlin’de polisle yaşanan arbede sonucu 200’den fazla protestocu gözaltına alındı.

İKİNCİ EYLEM PLANLANIYOR



Stuttgart’ta 5 bin kişinin katıldığı eylem sırasında 3 kamyon ateşe verildi. Münih’te ise binden fazla kişi koronaya yönelik tedbirlerin insan hakları ihlali olduğunu belirterek eylem yaptı. Protestocu grubun, gelecek hafta 10 bin kişilik bir eylem planlandığı açıklandı. Eylemde, “Zorlama yerine özgürlük” ile “Sesimizi kesemezsiniz” yazılı pankartlar taşındı.

İNGİLTERE KARIŞTI! ESKİ LİDERİN AĞABEYİ DE GÖZALTINDA



İngiltere’de koronavirüs kısıtlamalarına karşı olanlar yeniden sokaklara çıkarak eylem yaptı. Londra’daki Hyde Park’ta bir grup koronavirüs önlemlerini protesto etti. Maske takmayan kişilerin olduğu gruptan birkaç kişi gözaltına alındı. Gösteride eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in ağabeyi Piers Corbyn gözaltına alındı.