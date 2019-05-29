Almanya vatandaşlığına geçişte Türkler yine birinci oldu

Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis), 2018 yılında vatandaşlık alan yabancılar arasında Türklerin birinci sırada olduğunu belirtti.

Destatis'in verilerine göre, 2018'de 112 bin 340 yabancının Almanya vatandaşlığına geçti. Bunların 16 bin 700’ünü Türk vatandaşlarını oluşturdu.

Böylece Almanya vatandaşlığına geçen yabancılar arasında Türkler bir önceki yıl olduğu gibi yine birinci sırada yer aldı. 2017'de 14 bin 984 Türk Alman vatandaşlığına geçmişti.

Vatandaşlığa geçiş sıralamasında Türkiye’yi, 6 bin 640 kişi ile İngiltere, 6 bin 220 kişi ile Polonya ve 4 bin 325 kişi ile Romanya izledi.

ORTALAMA İKAMET SÜRESİ 17 YIL

Destatis tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlık alanların Almanya'da ortalama ikamet sürelerinin 17 yıl olduğu ifade edildi.

Almanya'da istisnai durumlar dışında vatandaş olabilmek için sekiz yıl ikamet şartı aranıyor.

Türk vatandaşlarının çifte vatandaş olmalarına istisnai durumlar dışında izin verilmiyor.

Almanya'da en fazla vatandaşlığa geçiş yılı 1995 olmuş, o yıl 313 bin 606 yabancı vatandaşlık elde etmişti.

(Sputnik)