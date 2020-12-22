Almanya Dışişleri Bakanı Maas: Türkiye'ye silah ihracatının tümüyle durdurulmasını doğru bulmuyorum

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğuna dikkat çekerek, "Silah ihracatının tümüyle durdurulması önerisini doğru bulmuyorum Zira NATO ortağı Türkiye'nin ABD'den füze alamadığı için kolayca Rusya'dan aldığını bir kez tecrübe ettik" dedi.

AA'da yer alan haberde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Alman haber ajansı dpa'ya verdiği mülakatta, Türkiye'ye yapılan silah ihracatının tümüyle durdurulması önerisini doğru bulmadığını söyledi.

"BİR NATO PARTNERİNE BUNU YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmadığını belirten Maas şunları ifade etti:

"Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük."

"DOĞU AKDENİZ'DE ÇÖZÜM UMUDU VAR"

Alman Bakan ayrıca Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini belirterek "Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.