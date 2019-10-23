Almanya, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakatı olumlu karşıladı

Seibert, bugün Berlin'deki Federal Basın Evi'nde yaptığı açıklamada, geçen hafta Türkiye ile ABD arasında çatışmaların durmasına ilişkin varılan mutabakatın dün sona erdiğini anımsatarak, bölgedeki durumun sakinleşmesini sağlayan bu durumu sürdürmek gerektiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Soçi'de yeni adımların atıldığını hatırlatan Steffen Seibert, "Dünkü mutabakatla çatışmaların durmasının 150 saat daha uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Mutabakatta, gelecek hafta Cenevre'de bir araya gelecek Anayasa Komitesine atıfta bulunulmasını da olumlu bulduklarını vurgulayan Seibert, komitenin kurulmasının Suriye'de siyasi sürecin başlaması için önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye ile Rusya arasındaki mutabakatın detaylarını değerlendirdiklerini ifade eden Steffen Seibert, "Burada netlik kazanmayan birçok önemli konu var. Bu önemli konuları Avrupalı partnerlerle, Rusya ve Türkiye ile konuşacağız. Prensipte bu krizin çözümünde uluslararası iş birliğinin Türkiye ve Rusya ile sınırlı olmaması önemli. Avrupa'nın doğrudan kıtamızın sınırındaki mevcut olaylarla ilgilenmesi lazım. Çünkü bu birçok Avrupa ülkesini doğrudan etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin önerisini de değerlendiren Seibert, öneri hakkında Alman hükümeti içinde ortak bir tutum belirleme sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Kramp-Karrenbauer'in öneriyi uluslararası düzeyde de tanıtacağını ifade eden Steffen Seibert, bu konuyu yarın NATO Savunma Bakanları toplantısında mevkidaşlarıyla da görüşeceğini kaydetti. (AA)