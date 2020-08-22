Almanya-Fransa ayrı telden! Macron 'gerginlik' Merkel 'istikrar' istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın güneyindeki Bregançon Kalesi’nde görüştü. Fransa lideri, görüşme sonrası yaptıkları basın toplantısında, AB üyesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Macron, “Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuku koruma iradesine sahibiz” ifadesini kullandı.

MACRON İLE FARKLIYIZ



Merkel ise, Akdeniz’in doğusundaki durumun çözümü için diyalog çağrısı yaptı. Merkel, “Bizim orada gerginliğe değil istikrara ihtiyacımız var. Orada kritik bir durum var. Macron ile doğamız ve karakterlerimiz farklı. Bu nedenle farklı tepkiler vermemiz de doğal. Almanya olarak biz Türkiye ve Yunanistan’ın yeniden diyaloğa geçmesi yolunu seçtik” dedi.