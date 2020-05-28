28 Mayıs 2020 Perşembe 14:47 | Son Güncelleme:
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'nin görüşmeye çağrıldığını duyurdu
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni Bundestag'taki bazı emaillerin Rusya tarafından ele geçirilmesi hakkında görüşmeye çağırıldığını duyurdu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni Almanya Federal Meclisi'ndeki bazı e-maillerin Rusya tarafından ele geçirilmesi hakkında görüşmeye çağrıldığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...