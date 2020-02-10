Askerlerimiz şehit, dünya ayakta... İlk sert tepki Almanya'dan geldi!

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, İdlib’deki gerilimin artmasından büyük endişe duyduklarını belirtti.

"İdlib’de rejimin saldırılarını sert bir şekilde kınıyoruz." diyen Breul, burada bir an önce ateşkese uyulmasını talep ettiklerini kaydetti.

Tüm taraflardan bölgedeki gerilimi düşürmesini istediklerini ifade eden Breul, "Bu bağlamda Türkiye ile Rusya arasında yapılan ve yapılacak görüşmelerden memnuniyet duyuyoruz. Önceliğin insani felaketin önlenmesi olması lazım. Burada Esed rejimi ve Rusya özel bir sorumluluk taşıyor." şeklinde konuştu.

"TÜRK TARAFIYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

“Almanya ve Avrupa Birliği (AB) İdlib’deki gerilimin azalması için ne gibi çabalar gösteriyor." şeklindeki soru üzerine Breul, Almanya’nın İdlib’deki çatışmalarda yer almadığını ancak insani yardım konusunda faaliyet gösterdiğini belirterek, “Biz, herhangi temasımızın olmadığı Esed rejimi dışındakilerle görüşmeler yapıyoruz. Burada rejimi destekleyen Rusya ile görüşüyoruz. Elbette Türk tarafıyla da görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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