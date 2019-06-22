Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8224
  • 6,6297
  • 261.854
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan 'aşırıcı sağcı terörü' açıklaması geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan 'aşırıcı sağcı terörü' açıklaması geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'dan 'aşırıcı sağcı terörü' açıklaması geldi

Almanya Dışişleri Heiko Maas: Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var. Ülkemizde 12 binden fazla şiddet yanlısı aşırı sağcı var ve bunlardan 450'si yakalama kararıyla aranmalarına rağmen yer altına inebildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu olduğunu belirtti. Maas, aşırı sağ bağlantılı bir saldırının kurbanı olan Kassel Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesinin ardından konuya ilişkin Alman Bild gazetesi için bir makale kaleme aldı. Makalede Maas, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının üzerinden 80 yıl geçmesine karşın ülkelerine hizmet eden siyasetçilerin hala aşırı sağcı "teröristlerin" kurbanı olduğuna dikkati çekti.

Bu cinayetlerin de beklendiğine işaret eden Maas, şöyle devam etti:

"Bunlar (Cinayetler) için yeterli uyarılar vardı. Yıllarca tespit edilemeyen acımasız Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayetleri. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve yine bugünlerde ölüm tehdidi alan Altena Belediye Başkanı'na yapılan saldırılar. Son olarak, 2 Haziran'da vurulan Walter Lübcke'ye karşı olan nefret. Bütün bunlar gözlerin hala kapalı olduğunu  gösteriyor. Almanya'nın aşırı sağcı terör sorunu var. Ülkemizde 12 binin üzerinde şiddet yanlısı aşırı sağcı var. Bunlardan 450'si, yakalama kararıyla aranmalarına rağmen yer altına inebildiler.  Kimin şiddet konusunda şüpheleri varsa Christchurch, Utoya veya Pittsburgh'a baksın."

Bu tür olayları görmezden gelmenin ölümcül olabileceği uyarısında da bulunan Maas, aşırı sağ bağlantılı saldırıların, ülke kamuoyunda, ya münferit bir olay ya da cinnet getirme olarak değerlendirildiğine dikkati çekti. Maas, ''Terör terördür. Başka nitelendirmesi yapılamaz.'' ifadelerini kullanarak, olayın kökünden çözülmesi gerektiğini kaydetti. Alman Dışişleri Bakanı makalesini, "özgürlük düşmanlarına artık milim yer bırakılmaması ve demokrasinin savunulması" çağrısıyla tamamladı. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yüzüme yumruk attı 
İşyerini basanı affetti
Time'ın yeni editörü
Demet Akalın'dan duygusal paylaşım: Yaşadığı dramı anlattı...
Demet Şener - Cenk Küpeli evlendi! işte çiftin nikahından ilk fotoğraflar!

Binali Yıldırım´dan Bayülgen´e hazırcevap: Ne ısmarlayayım

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Savaş sesleri yükseliyor! İran'dan ABD'yi kızdıracak hareket

İstanbul'da fabrika yangını! 4 işçi öldü