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  • Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Orduya din görevlileri alalım"
13 Kasım 2020 Cuma 09:33 | Son Güncelleme:

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Orduya din görevlileri alalım"

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Orduya din görevlileri alalım"
DHA

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, federal ordudaki çeşitlilikten memnuniyet duyduğunu belirterek, Müslüman askerlere manevi destek sağlanması amacıyla din görevlilerin atanması gerektiğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, orduya Müslüman askerlere manevi destek sağlayacak din görevlileri atanmasını istedi.

DHA'da yer alan habere göre, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, başkent Berlin'de düzenlenen ve 1955'de kurulan Federal Alman Ordusu Bundeswehr'in 65'inci kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu.

Steinmeier, Alman ordusunun dünya barışına katkısını överken, özellikle korona salgınında verdiği destekten dolayı kutladı.

Federal ordudaki çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Cumhurbaşkanı Steinmeier, bu bağlamda Müslüman askerlere yönelik dini danışmanlık hizmeti verilmesi gerektiğini kaydetti.

Steinmeier, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: Müslüman askerlerimizi de dini bakımdan mahrum etmemeliyiz. Alman ordusunda Yahudi askerlere yönelik benzer bir uygulamanın bu yıl içerisinde başlatıldı."

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