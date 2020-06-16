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  3. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Almanya'da da ırkçılık öldürüyor
16 Haziran 2020 Salı 15:59 | Son Güncelleme:

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Almanya'da da ırkçılık öldürüyor

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Almanya'da da ırkçılık öldürüyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, siyahi vatandaşlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı Schloss Bellevue'de bir araya gelerek ülkedeki ırkçılık üzerine konuştu. Steinmeier, ırkçılığın demokrasinin en büyük düşmanı olduğunu belirterek, “Almanya'da da ırkçılık öldürüyor” dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ırkçılığa karşı önemli açıklamalarda bulundu. İnsanların Almanya’da farklı göründükleri için ırkçılığa maruz kaldığını ve saldırıya uğradığını ifade eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Irkçılık demokrasinin en büyük düşmanıdır. Irkçılığın olduğu yerde demokrasi tehlike altındadır” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Mozambikli Alberto Adriano’nun 20 yıl önce Neonaziler tarafından öldürüldüğünü hatırlatan Steinmeier, “Almanya’da da ırkçılık öldürüyor” dedi.

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