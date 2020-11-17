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  • Almanya Başbakanı Merkel'den koronavirüs açıklaması: Gerçekleşmeyen her temas iyidir
17 Kasım 2020 Salı 09:32 | Son Güncelleme:

Almanya Başbakanı Merkel'den koronavirüs açıklaması: Gerçekleşmeyen her temas iyidir

Almanya Başbakanı Merkel'den koronavirüs açıklaması: Gerçekleşmeyen her temas iyidir
AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel, alınan önlemlerin salgının büyümesini engellediğinin altını çizerek, "Gerçekleşmeyen her temas iyidir. Bu yüzden bir kez daha açıkça ifade ediyoruz; özel parti ve kutlamalardan tamamen kaçınmalısınız." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede sosyal temasın daha da azaltılması çağrısında bulundu.

AA'da yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, video konferans üzerinden eyalet başbakanlarıyla yaptığı Kovid-19 konulu toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle alınan önlemlerin salgının katlanarak büyümesini engellediğini belirten Merkel, "Gerçekleşmeyen her temas iyidir. Bu yüzden bir kez daha açıkça ifade ediyoruz; özel parti ve kutlamalardan tamamen kaçınmalısınız" dedi.

Salgın ile mücadele konusunda 25 Kasım'da tekrar bir toplantı yapılacağını duyuran Merkel, gelecek haftaki toplantıda 30 Kasım'da sona ermesi planlanan kısıtlamaların sıkılaştırılmasının gündemde olacağını belirtti.

Merkel ayrıca ihtiyacı olanlara 15 FFP2 türü maskeyi cüzi bir katkı payıyla dağıtma kararı aldıklarını ifade etti.

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