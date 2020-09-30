Almanya Başbakanı Merkel'den dikkat çeken ifade: Birçok önemli konu hala Türkiye ile iş birliğine bağlı

Almanya Başbakanı Angela Merkel Doğu Akdeniz gerilimi, AB’nin sığınmacı reformu ve yeni tip koronavirüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkesinin Türkiye’yle ilişkilerini yeniden dengelemek zorunda olduğunu kaydeden Merkel, “Çünkü birçok önemli konu hala bu ülkeyle iş birliğine bağlı” ifadelerini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, yarınki AB toplantısında Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağını belirten Merkel, Türkiye’yle ilişkilerinin çok boyutlu olduğunun altını çizdi.

“GERİLİMİN NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

İnsan hakları ile ilgili gelişmelerden yakındıklarını dile getiren Merkel, bir yandan da Doğu Akdeniz’deki gerilimin ne kadar ciddi olduğunu gördüklerine dikkat çekti. Merkel ayrıca, askeri bir eylem ile barış arasındaki çizginin çok ince olduğunu da sözlerine ekledi.

“BİRÇOK ÖNEMLİ KONU HALA TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNE BAĞLI”

Türkiye’yi mültecilere kapılarını açtığı için öven Angela Merkel, Türkiye’nin mültecileri ağırlama konusunda inanılmaz ve dikkate değer işler yaptığını vurguladı.

Türkiye’nin 4 milyon mülteciyle dünyada en çok mülteci barındıran ülkelerden biri olduğunu anımsatan Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle, anlaşmazlıkların çözümüne nasıl katkıda bulunabileceğimize ve mülteci konusunda iş birliğimizi nasıl güçlendirebileceğimize bakmalıyız. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden dengelemek zorundayız çünkü birçok önemli konu hala bu ülkeyle iş birliğine bağlı.”

“AB’NİN SIĞINMACI REFORMUNA DESTEK VERMELİYİZ”

AB Komisyonunun yeni göç ve iltica anlaşması önerisine değinen Merkel, bu öneriye destek verilmesi konusunda çağrıda bulundu. Mülteci meselesinin Avrupa’yı gelecek 10 ya da 20 yıl daha meşgul edebilecek kadar karmaşık bir konu olduğunu ifade eden Merkel, şunları söyledi:

“AB Komisyonu tarafından hazırlanan paket için minnettarız. Bunu nasıl uygulayacağımız sorusu aynı zamanda Avrupa’nın bütünlüğü için bir mihenk taşını oluşturuyor.”

“KORONAVİRÜSE KARŞI KAZANIMLARI KAYBEDEBİLİRİZ”

Alman Şanşölye, konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artışına işaret ederek, salgınla mücadelede bugüne kadar elde edilen kazanımların kaybedilebileceği konusunda uyardı.

Merkel, "Şu anda son birkaç ayda başardığımız her şeyi riske atıyoruz. Bu toplumun vatandaşları olarak, hepimiz birbirimize daha fazla dikkat etmeliyiz" dedi.