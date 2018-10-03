Almanya Başbakanı Merkel İsrail'de Netenyahu ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail ile Almanya arasındaki geleneksel yıllık ziyaret çerçevesinde düzenlediği iki günlük resmi bir ziyaret için İsrail'e geldi. Merkel, başkent Tel Aviv’deki Ben Gurion Havaalanı'nda Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi tarafından karşılandı. Almanya Başbakanı daha sonra ise İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya geldi. Merkel’in, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile de görüşeceği kaydedildi. Almanya Başbakanı’nın bazı bakan ve iş adamları ile birlikte düzenlediği ziyarette yapılacak görüşmelerde ekonomi ve teknoloji konularına ağırlık verileceği belirtildi.

Merkel'in Filistin topraklarını girmesinin beklenmediği aktarılırken, yapılacak görüşmelerde ayrıca İsrail-Filistin anlaşmazlığı, ABD - İran krizi gibi jeopolitik konuların da ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

(İHA)