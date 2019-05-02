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Almanya Başbakanı Merkel, G5 Sahel zirvesinde

Almanya Başbakanı Merkel, G5 Sahel zirvesinde

Batı Afrika turuna çıkan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Burkina Faso ziyaretinde G5 Sahel zirvesine katıldı.

Afrika basınındaki haberlere göre, Merkel zirvede, askeri eğitim ve donatım için 46 milyon avrosu Burkina Faso'ya, 60 milyon avrosu G5 Sahel ülkelerine olmak üzere toplam 106 milyon avro yardım sözü verdi.

Libya krizinin gündeme geldiği zirvede Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore ile Mali, Moritanya, Nijer, Çad liderleri, Avrupa'dan Libya'da neden oldukları krizi çözmelerini istedi. 

Merkel, Libya'nın her geçen gün yeni tehlikeler doğurduğunu belirterek, Avrupa'da konuyu gündeme getireceğini söyledi.

G5 Sahel liderleri, Libya'daki otorite boşluğunun bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak, Libya'daki silah, uyuşturucu ve diğer yasadışı ticaretin bölgeye yayıldığını kaydetti.

G5 Sahel Gücü, Fransa'nın öncülüğünde Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele amacıyla 2014 Şubat'ta kurulmuştu.

Terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı 5 bin kişilik bir orduyla mücadele eden G5 Sahel misyonuna uluslararası camia da destek veriyor.

(AA)

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