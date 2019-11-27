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Merkel'den çok önemli Türkiye açıklaması

Merkel'den çok önemli Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın Suriye konusunda katkı sağlaması hakkında, "Bu, Rusya ve Türkiye ile görüşmeler yapmadan olmaz." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin NATO üyesi olarak kalması gerektiğini söyledi. Merkel, bütçe görüşmeleri kapsamında Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, 70. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle NATO'nun önemini anlattı.

Türkiye'nin NATO için jeostratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Merkel, "Türkiye'nin NATO üyesi kalması lazım. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekir." dedi.

Avrupa'nın önünde pek çok terör tehdidi olduğunu ifade eden Merkel, "Çevremizde yangın olduğunda artık ABD sorumluluk almıyor." dedi.

Dünyanın, Çin'in önemli rol aldığı çok kutuplu farklı bir düzene sahip olduğunu dile getiren Merkel, "NATO'nun korunması kendi çıkarımıza." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Avrupa'nın mevcut durumda tek başına kendisini savunamayacağının altını çizerek, "Bu transatlantik ittifaka ihtiyacımız var." diye konuştu.

Bu nedenle NATO'nun korunması için çalışacaklarını ve ittifak içinde daha fazla sorumluluk alacaklarını belirten Merkel, Fransa ile başlattıkları silah projelerini ilerletmek istediklerini kaydetti.

AA


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