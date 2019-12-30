Almanya, 4 günlük Türk bebeği gasp etti

Heilbronn kentindeki Gençlik Dairesi önünde düzenlenen ve Elçin bebeğin ailesinin de katıldığı gösteriye Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği ile çevre sakinleri de destek verdi. Ailesinden alınarak Alman bir aileye verildiği belirtilen 4 günlük bebeğin dedesi Ömer Bilgiç, kızının daha önce psikolojik tedavi görmesini bahane ederek dairenin bebeği kendilerinden almak istediklerini belirterek, “Bizi hastanede kandırarak 4 günlük çocuğumuzu bizden alıp kaçırdılar. 4 günlük çocuğu ‘ateşine bakacağız’ diye alıp üst kata çıkarıyorlar ve sonra Jugendamt’ın bebeği aldığını söylüyorlar. Daha sonra bebeği Alman bir aileye verdiklerini öğreniyoruz” diye konuştu. Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş ise Almanya’da özellikle yabancı kökenli ailelerin gençlik daireleri tarafından bu tür haksızlıklara maruz kaldığını ifade ederek, şimdiye kadar 4 bin bebeğin bu şekilde verildiğini söyledi.

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Güneş, Almanya’nın Müslüman çocukları Hıristiyanlaştırma projesi güttüğünü iddia etti.