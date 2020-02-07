Alman yerel seçiminde aşırı sağ bombası

Aşırı sağ AfD’nin desteklediği FDP adayı Thomas Kemmerich’in seçilmesi tüm Alman siyasetinde deprem etkisi yarattı. #Dammbruch (baraj yıkılması) etiketi Alman sosyal medyasında en çok paylaşılan konu haline geldi. Bunun üzerine Başbakan Angela Merkel devreye girdi. Büyük baskı karşısında Kemmerich’ten yeniden seçimlere gidilmesini istediği açıklaması geldi.