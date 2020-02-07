Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9885
  • 6,5777
  • 301.035
  • 122284
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Alman yerel seçiminde aşırı sağ bombası

Alman yerel seçiminde aşırı sağ bombası

Alman yerel seçiminde aşırı sağ bombası

Almanya’nın Thüringen eyaletinde seçimi kazanan Sol Parti’nin değil, yüzde 5 barajını zar zor geçen liberal çizgideki Hür Demokrat Parti’nin (FDP) adayı eyalet başbakanı seçildi.

Aşırı sağ AfD’nin desteklediği FDP adayı Thomas Kemmerich’in seçilmesi tüm Alman siyasetinde deprem etkisi yarattı.  #Dammbruch (baraj yıkılması) etiketi Alman sosyal medyasında en çok paylaşılan konu haline geldi. Bunun üzerine Başbakan Angela Merkel devreye girdi. Büyük baskı karşısında Kemmerich’ten yeniden seçimlere gidilmesini istediği açıklaması geldi.


Tolga Sarıtaş'tan 'Çukur' açıklaması
Hazar Ergüçlü'den ekranlara yeşil ışık
Ünlü oyuncu 20 kilo verdi! Sırrını açıkladı
Hakan Ural'dan Seda Akgül açıklaması
Çağatay Ulusoy'un mor pijaması sosyal medyada alay konusu oldu!
<p>Florida eyaletinin Miami kentinde Cumartesi günü hayır işleri için düzenlenen basketbol maçına iz

Ünlü Boksör Kameralar Önünde Eşinin Boğazını Sıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hangi ülkenin kaç askeri var?

Sosyal medya onları konuştu: Kadir İnanır, Serenay Sarıkaya, Murat Cemcir, Beren Saat...