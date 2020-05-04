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  3. Alman vekil Rolf Mützenich: ABD nükleerini çeksin

Alman vekil Rolf Mützenich: ABD nükleerini çeksin

Alman vekil Rolf Mützenich: ABD nükleerini çeksin

ABD'nin Almanya'da konuşlu nükleer silahları koalisyon partileri arasında çatlak yarattı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, ABD’nin nükleer silahlarını çekmesi gerektiğini savundu. Açıklama Alman koalisyon partileri arasında da tartışma yarattı. Mützenich, talebini ABD Başkanı Trump’ın yeni bir nükleer strateji izlemesiyle gerekçelendirdi. Milletvekili, başka ülkelerin “NATO’yu tartışmaya açmaksızın” bunu başardığını söyledi.


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