Alman vekil Rolf Mützenich: ABD nükleerini çeksin

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, ABD’nin nükleer silahlarını çekmesi gerektiğini savundu. Açıklama Alman koalisyon partileri arasında da tartışma yarattı. Mützenich, talebini ABD Başkanı Trump’ın yeni bir nükleer strateji izlemesiyle gerekçelendirdi. Milletvekili, başka ülkelerin “NATO’yu tartışmaya açmaksızın” bunu başardığını söyledi.