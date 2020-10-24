  • $7,9701
  • 9,4633
  • 487.203
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Dünya
  • Alman uzmandan kötü haber... 2021'de normal bir tatil yapamayacağız
24 Ekim 2020 Cumartesi 01:24 | Son Güncelleme:

Alman uzmandan kötü haber... 2021'de normal bir tatil yapamayacağız

Alman uzmandan kötü haber... 2021'de normal bir tatil yapamayacağız

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda, salgında normalleşme konusunda yüksek beklentilere girilmemesi uyarısı yaptı.

DSÖ’nün aşının 2021 yılı ortasında hazır olacağını tahmin ettiğini hatırlatan Montgomery, “Ancak tüm halkın aşılanması iki, üç yıl sürecektir” dedi. Montgomery “2021’de de daha önceden olduğu gibi bir yaz tatili yapamayacağız. Yıllarca virüsle yaşamak ve mesafeyi korumak, maske takmak gibi önlemleri almak zorundayız” dedi.

<p>Bitlis'in Hizan ilçesi Harmandöven köyünde çiftçilerin ilkbahardan bu yana hiçbir katkı maddesi k

Bitlisli üreticilerden doğal pekmez tarifi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Modada yeni trend: Holografik tasarımlar

Harput Kalesi'nde son 7 yılda yapılan kazı çalışmalarında 110 bin adet obje çıktı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.