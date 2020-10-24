24 Ekim 2020 Cumartesi 01:24 | Son Güncelleme:
Alman uzmandan kötü haber... 2021'de normal bir tatil yapamayacağız
Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Rheinische Post gazetesine verdiği röportajda, salgında normalleşme konusunda yüksek beklentilere girilmemesi uyarısı yaptı.
DSÖ’nün aşının 2021 yılı ortasında hazır olacağını tahmin ettiğini hatırlatan Montgomery, “Ancak tüm halkın aşılanması iki, üç yıl sürecektir” dedi. Montgomery “2021’de de daha önceden olduğu gibi bir yaz tatili yapamayacağız. Yıllarca virüsle yaşamak ve mesafeyi korumak, maske takmak gibi önlemleri almak zorundayız” dedi.