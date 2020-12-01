01 Aralık 2020 Salı 17:49 | Son Güncelleme:
Alman sürücü yayaları hedef aldı: Ölü ve yaralılar var
IHA
Almanya'nın Trier kentinde otomobilin yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kazanın sebebi ya da terör eylemi olup olmadığı açıklanmazken sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.
Almanya’nın Trier kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, Almanya’nın Trier kentinde bir aracın yayaların arasına daldı. Polisin yaptığı açıklamaya göre, şehir merkezinde yayaların arasına dalan araç ilk belirlemelere göre 2 kişinin ölümüne ve en az 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını söyledi.