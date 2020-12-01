Alman sürücü yayaları hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya’nın Trier kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Almanya’nın Trier kentinde bir aracın yayaların arasına daldı. Polisin yaptığı açıklamaya göre, şehir merkezinde yayaların arasına dalan araç ilk belirlemelere göre 2 kişinin ölümüne ve en az 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe yaptığı açıklamada, 2 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını söyledi.