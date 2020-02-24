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Alman sanayicilerden hükümete koronavirüs çağrısı: 'Acilen harekete geçin'

Alman sanayicilerden hükümete koronavirüs çağrısı: 'Acilen harekete geçin'

Almanya'da sanayiciler, Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronovirüse karşı, Alman hükümetinin "acilen" harekete geçmesi gerektiğini dile getirdiler.

Almanya'da sanayiciler tarafından, Alman hükümetine koronavirüsün yayılmasına karşı “acilen” harekete geçme çağrısı yapıldı.

AA'nın aktarmış olduğu habere göre, Alman Sanayi Federasyonu'ndan (BDI) yapılan açıklamada, küresel ekonomi üzerindeki belirsizlikler nedeniyle Alman ekonomisinin bu yıla "zayıf" başladığı hatırlatılarak, şimdi de Alman şirketlerinin koronavirüs salgınının baskısı altında olduğu belirtildi.

BDI Genel Müdürü Joachim Lang, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’da sanayicilerin, Alman hükümetini koronavirüsün yayılmasına karşı harekete geçmeye çağırdığını aktararak, “Federal hükümetin koordineli ekonomi politikası gerekli.” ifadesini kullandı.

Lang, koronavirüs konusunda, halkın sağlığının korunmasına ek olarak, politikacıların artık ekonomik kriz yönetimine odaklanması gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

“Virüsün kapsamı ve süresi hakkında şu anda değerlendirilme yapılamaz. Ekonomi ciddi sonuçları olabilecek bir riskin altında.” 

Alman hükümetinin büyümeyi teşvik etmek için bazı ekonomik politikalar geliştirmesini isteyen Lang, şunları kaydetti:

“Küresel piyasalardaki büyük belirsizlikler nedeniyle, Alman ekonomisi yeni yıla zayıf bir şekilde başladı. Koronavirüs salgını, şirketlerimiz üzerindeki baskısını artırıyor."

Lang, koronavirüsün etkilerinin, küresel ekonomide ve ihracata dayalı Alman sanayisinde "açıkça" hissedildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Çin'de 5 binden fazla Alman şirketinin tedariki, üretimi ve satışı ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Önümüzdeki haftalarda, Almanya'daki otomotiv, elektronik, ilaç ve kağıt gibi bazı sektörler, Uzak Doğu'dan yapılan teslimatlarda dar boğaz bekliyor."

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