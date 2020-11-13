Alman polisinin ırkçı tutumu kanıtlandı: “Bugün biraz Türk avlayacağız”

Almanya’nın Bochum kentindeki Ruhr Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda, Alman polisinin ırkçı tutumuna ilişkin kanıtlara ulaşıldı. Bazı polislerin devriyeye çıkmadan önce “Bugün biraz Türk avlayacağız.” dedikleri ve insanlara sudan sebeplerden ceza yazdıkları ortaya çıktı.

Aksam.com.tr’nin Deutsche Presse-Agentur’dan (dpa) aktardığı habere göre, 2018 yılından bu yana sürdürülen çalışma kapsamında 3 bin 370 kişiyle mülakat yapıldı, 63 uzmandan görüş alındı. Polisin ayrımcı/ırkçı tutumunun irdelendiği çalışma kapsamında, polis yetkilileri tarafından sergilenmiş sınırsız sayıda vaka ile karşılaşıldı.

“POLİS UYGULAMALARINDA YAPISAL SORUNLAR VAR”



Ruhr Üniversitesinden Prof. Dr. Tobias Singelnstein, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Polisin uygulamalarında yapısal birtakım sorunlar bulunuyor.” ifadesini kullandı.

RENKLİ İNSANLARIN YÜZDE 62’Sİ, GÖÇMENLERİN YÜZDE 42’Sİ AYRIMCILIĞA UĞRUYOR



Polislerin birçoğunun bilinçli olarak ırkçı/ayrımcı davranmadığını, bu davranışlarının arkasında geçmiş tecrübelerinin ve bilinçaltlarındaki imgelerin yattığını ortaya koyan araştırmaya göre, renkli insanların yüzde 62’sinin ve arka planında göçmenlik olanların ise yüzde 42’sinin polis tarafından ayrımcılığa maruz kaldığı belirlendi.

“İŞ UYGULAMAYA GELDİĞİNDE FARKLI BİR MANTIK İŞLİYOR”



Aşağı Saksonya eyaletindeki Polis Akademisinden Prof. Astrid Jacobsen, Alman polisinin eğitim süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Polis adaylarımızın eğitim sürecinde ırkçı/ayrımcı tutum takınmamaları için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Fakat iş uygulamaya geldiğinde kendilerini baskı altında hissettikleri için farklı bir mantık işlemeye başlıyor. O dakikadan sonra ‘Bu tipi durdurmalıyım’ diye düşünüyorlar.”