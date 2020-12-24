Alman polisinden başörtülü kadına skandal şiddet: Bebeğinin önünde işkence eder gibi davrandılar...

Sonradan Müslüman olmuş bir Alman olduğu anlaşılan kadının, bebeğinin gözleri önünde kendisine işkence eder gibi kötü muamelede bulunan polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, Almanya'nın Wuppertal kentinde polisin, başörtülü bir kadını "maske takmadığı" gerekçesiyle yere yatırıp kelepçelemesi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, polis, yanında bebeği ile diş doktorundan çıkan kadını, "maske takmadığı" gerekçesiyle durdurdu, ardından yere yatırıp kelepçe taktı. Civardakilerin çektiği videoda polislerin en az 7 kişi oldukları görüldü.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Olay esnasında; biri erkek diğeri kadın 2 polis, üzerine bastırarak kelepçeledikleri başörtülü kadın, çığlık atıp ağlayarak yardım istedi. Çevrede bulunanlar da polise tepki gösterdi.

Polisler bir yandan, olayı cep telefonlarıyla kayda almaya çalışanları engellemeye çalıştı. Olayı kayıt altına alan kişilerden biri, "Bana müdahale etmeye hakkınız yok, telefon benim, isterseniz avukatımın numarasını verebilirim." diyerek, polise karşı koydu.

"İŞKENCEYE" SESSİZ KALAMADILAR

Kadının çıktığı dişçiden gelen sağlık görevlisi de bebeğin gözü önünde dakikalarca süren "işkenceye" sessiz kalamayarak, polislere yaptıklarının "suç olduğunu" söyledi. Polisler ise kendilerine tepki gösteren çevre sakinlerini olay yerinden uzaklaştırmakla yetindi.

Çevredekilerin tepkisinin büyümesi üzerine polisler, kadının kelepçelerini çıkartarak serbest bıraktı ve hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Şiddete maruz kalan kadının, sonradan Müslüman olan bir Alman olduğu kaydedildi. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan kadının, polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağı da belirtildi.

Videonun sosyal medyada yayılması ile polisin bir anneye sokak ortasında ve bebeğinin önünde "işkence" eder gibi kötü muamelede bulunması, Almanya'da yaşayan sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.