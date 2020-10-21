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  • Alman hükümeti tasarıyı onayladı... İstihbarat kurumları WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek
21 Ekim 2020 Çarşamba 21:47 | Son Güncelleme:

Alman hükümeti tasarıyı onayladı... İstihbarat kurumları WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek

Alman hükümeti tasarıyı onayladı... İstihbarat kurumları WhatsApp yazışmalarını okuyabilecek
AA

Almanya'da istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışmaları okuma imkanı getirildi.

Almanya'da hükümetin, istihbarat kurumlarına WhatsApp ve benzeri şifreli yazışmaları okuma imkanı getirdiği bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Berlin'de yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının, WhatsApp ve diğer mesajlaşma uygulamalarının şifreli yazışmalarının istihbarat kurumları tarafından okunabilmesine olanak tanıyan tasarının, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) ve dış istihbarattan sorumlu Federal İstihbarat Servisi (BND) ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD), şifreli mesajlaşmaları okuyup takip edebilecek.

Federal Meclis'te de kabul edilmesi beklenen tasarının yasa haline gelmesinin ardından yürürlüğe girecek uygulama için mahkeme kararı koşulu aranacak.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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