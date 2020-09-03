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  3. Alman Die Welt gazetesi iftirada sınır tanımadı
03 Eylül 2020 Perşembe 01:15 | Son Güncelleme:

Alman Die Welt gazetesi iftirada sınır tanımadı

Alman Die Welt gazetesi iftirada sınır tanımadı

Alman Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TSK'dan bir Yunan gemisinin Akdeniz'de batırılmasını istediğini öne sürdü.

Türkiye ve Yunanistan arasında Akdeniz’de gerilim tırmanırken Alman gazetesi Die Welt’ten ateşe odun atan bir iftira haberi geldi. “Erdoğan’ın hesaplanmış savaşı” başlıklı haber-analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan’la gerilimi tırmandırmak için “bir Yunan gemisinin Doğu Akdeniz’de batırılmasını” istediği öne sürüldü. Haber-analizde, Erdoğan’ın kimsenin ölmeyeceği şekilde bunun gerçekleşmesini istediği aktarıldı. Ayrıca iftirada bir adım daha ileri gidilerek “Başka biri ise bir Yunan uçağını düşürmeyi önerdi” denildi.

DIŞİŞLERİ: TAMAMEN HAYAL MAHSULÜ

Dışişleri Bakanlığı, haberi “tamamen hayal mahsulü” olarak niteledi. Sözcü Aksoy, “Yunanistan Hükümet Sözcüsü’nün bu habere dayanarak ülkemize yönelik ithamları da bu ülkenin gerçeklikten kopuk, provokatif politikasının tezahürüdür” dedi.

AB’DEN BU KEZ SÜRELİ TEHDİT

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Yunan medyasına yaptığı açıklamada Türkiye’ye D. Akdeniz konusunda son bir çözüm şansı verdiklerini, 25 Eylül’den sonra yaptırımları uygulayacaklarını söyledi.

RUSYA İÇİN NAVTEX

Türkiye, Doğu Akdeniz’de 2 yeni Navtex ilan etti. Navtex kararı 8-22 Eylül ve 17-25 Eylül tarihleri arasında 2 farklı konumda “Rusya atış eğitimleri” başlığını kapsıyor.

ALİYEV, YUNAN’IN YÜZÜNE SÖYLEDİ: TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Yunanistan’ın yeni atanan Bakü Büyükelçisi Piperigkos’u kabulünde “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi tereddütsüz destekliyoruz. Türkiye sadece dostumuz ve ortağımız değil, kardeşimiz” dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medyadan Aliyev’e teşekkür ederek “Çok teşekkürler Cenap Cumhurbaşkanı! Türkiye de Azerbaycan’ın tereddütsüz her daim yanında olacak” ifadelerini kullandı. 

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