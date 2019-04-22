Alman basınının Afrin endişesi: Hatay'la aynı kaderi yaşamasın

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Alman basını, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile terör örgütü PKK/PYD-YPG işgalinden kurtarılan bölgelerin “Türk işgali” altında olduğunu yazarak, örgütün sözde lider kadrosunda bulunan Ayşe Hiso’nun “Afrin’e dönüş” hayallerini haberleştirdi. Hatay’ın da bir dönem Fransız mandasında bulunan Suriye’nin toprağı olduğu ve sonrasında Türkiye’ye bağlandığı hatırlatılan yazıda, “Afrin’in de aynı kaderi yaşamasını kesinlikle istemiyorlar.” satırlarına yer verildi.

Almanya merkezli Spiegel gazetesinde yayımlanan yazıda, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün geçtiğimiz günlerde Foreign Affairs için kaleme aldığı ve çocuğu gibi besleyip büyüttüğü PKK/PYD-YPG’nin geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdiği makaleye atıflarda bulunuldu.

Türkiye’nin konuyla ilgili üst düzey yetkili isimlerinin defaatle “Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlılık” açıklamalarında bulunmasına ve tek hedefin bölgede oluşturulmak istenen terör koridoru olduğunun belirtilmesine rağmen, Spiegel gazetesinde, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’nin kuzeyini uzun vadeli olarak işgal etmek ve coğrafyanın demografik yapısını değiştirmek istiyor.” diye yazıldı.

Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin’den süpürülen terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin sözde lider kadrosunda bulunan Ayşe Hiso, Spiegel’deki haberde yer alan bilgilere göre, bölgeyi yeniden ele geçirme arzularını dile getirdi. Bölgeyi Türk askeri için bir bataklığa çevirmeye çalıştıklarını anlatan Hiso, bir dönem Fransız mandasındaki Suriye’ye bağlı olan Hatay’ı ima ederek Afrin’in de aynı şekilde Türkiye’ye bağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

1918 yılına kadar Osmanlı toprağı olan, bu tarihten sonra Fransız mandasındaki Suriye’ye bağlanan ve son olarak tekrar Türkiye’ye iltihak eden Hatay’ın bu tarihinden bahsedilen yazı, “Afrin’in de aynı kaderi yaşamasını kesinlikle istemiyorlar.” sözleriyle sonlandırıldı.