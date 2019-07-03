Alman basınından S-400 yorumu

Makaleye göre, S-400'ler hem farklı füzelerle donatılabiliyor hem de fiyatı ABD'nin Patriot sistemlerinden iki kat daha düşük. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu silah için NATO'daki partnerleri ile anlaşmazlık yaşaması için başka nedenler de bulunuyor.

S-400'LER DİĞER SİSTEMLERDEN DAHA GÜÇLÜ

Makaleye göre, uzun ve orta menzilli bir füze savunma sistemi olan S-400, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nde üretilen ve daha sonra günümüz Rusya'sında modernize edilen silah serisinin en gelişmiş modeli.

S-400 uçaklar ve taktik balistik füzelerin yanı sıra 27 kilometre irtifaya kadar insansız hava araçlarını da imha edebiliyor.

Almaz-Antey savunma şirketinin üretimini yaptığı sistem ayrıca bir komuta merkezi, mobil radar istasyonu ve roketatar donanımını içeriyor. Ayrıca Rusya'ya göre bu sistem Fransa veya ABD'deki benzerlerinden daha güçlü.