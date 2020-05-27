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  3. Alman basınında dikkat çeken haber: Bu askeri ekipmanlar Hafter'in eline nasıl geçti?
27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:17 | Son Güncelleme:

Alman basınında dikkat çeken haber: Bu askeri ekipmanlar Hafter'in eline nasıl geçti?

Alman basınında dikkat çeken haber: Bu askeri ekipmanlar Hafter'in eline nasıl geçti"

Almanya, Libya'da Hafter milislerinin silah ambargosunu nasıl deldiğini araştırıyor.

 Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Alman malı askeri ekipmanlara nasıl eriştiği araştırılıyor.

Stern dergisinde yer alan haberde Hafter yanlılarınca kullanılan Rusya yapımı Pantsir Hava Savunma füzelerinin Alman firması MAN tarafından üretilen SX45 tipi kamyonlara monte edildiğinin görüldüğü ve böylece silah ambargosunun delindiği vurgulandı.

Haberde Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre dünyada MAN kamyonlarıyla Pantsir füzelerini monte ederek kullanan ordunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğuna işaret edildi.

BAE'nin uçaklarla Libya'ya naklettiği hava savunma sistemlerininin geçen hafta görüntülendiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, söz konusu haberin ardından yaptığı açıklamada konunun detaylıca araştırıldığını belirtti.

Adebahr ayrıca Rusya'nın Libya'ya uçak gönderdiği iddialarına ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini vurguladı.


Alman basınında dikkat çeken haber: Bunlar Hafter'in eline nasıl geçti?
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