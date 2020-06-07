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  3. Alman bakandan vatandaşlarına uyarı: Tahliye operasyonu yapmayacağız
07 Haziran 2020 Pazar 18:00 | Son Güncelleme:

Alman bakandan vatandaşlarına uyarı: Tahliye operasyonu yapmayacağız

Alman bakandan vatandaşlarına uyarı: Tahliye operasyonu yapmayacağız

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, tatilde korona virüse yakalananlar için tahliye operasyonu yapılmayacağı konusunda Alman vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Almanya Heiko Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman basınına yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeniyle seyahat uyarılarında bulundu. Mass, "Tatilde korona virüse yakalanırsanız, seyahatinizi tek başına organize etmeniz gerekir. Almanya’ya yeniden bir tahliye operasyonu yapılmayacaktır. Herkes tatilini ona göre planlamalıdır” dedi.

Korona kurallarına uyulmadığı takdirde seyahat tavsiyesinin seyahat uyarısına dönüşebileceğini söyleyen Maas, “Yabancı ülkelerdeki temsilciliklerimiz acil durumlar için destek vermeye hazır durumdadır” diye konuştu.

Türkiye ile seyahat konusundaki görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Maas, “Seyahat uyarılarını kalıcı olarak sürdürmeyeceğiz. Ancak yine de salgının gidişatına bağlı” ifadelerini kullandı. Maas, seyahat uyarılarının kaldırıldığı Avrupa ülkelerinin korona önlemlerini ihlal etmesi halinde hızlı bir şekilde seyahat uyarıları yapılacağını hatırlattı.

(İHA)

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