Aliyev'e kardeşlik ziyareti... 'Dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiniz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’a olan desteği tazelemek için gittiği Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, görüşme esnasında “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geldik. Bir talimatı var bize, ‘Azerbaycan’ı asla yalnız bırakmamak’ dedi. Çavuşoğlu Azerbaycan’ın savaş alanında gösterdiği başarılı mücadeleye dikkat çekerek “Tüm dünyaya Türk’ün gücünü gösterdiniz. Gurur duyuyoruz. Tüm bu üstünlüğe rağmen sizin liderliğinizde ateşkes konusunda ve masada da Azerbaycan olgun bir devlet olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ermenistan’ın ne yaptığını ve ateşkesi her seferinde bozduğunu herkes görüyor. Ama bunu söylemek istemeyen çok, biz bunu biliyoruz” dedi.

TÜRK BASINI SAYESİNDE

Aliyev ise görüşme sırasında Türk basınının gösterdiği başarılı haberciliği övdü ve çatışmaları dünyanın savaş alanında Türk basını vasıtasıyla takip ettiğini ifade etti. Aliyev, “Bütün kardeş Türkiye halkına teşekkür ederim. Türkiye’nin basın mensupları da gece gündüz savaş alanlarında kendi hayatlarını riske attı ve bu görüntüleri, dünya daha çok Türkiye basını vasıtasıyla gördü. Gence’nin bombalanmasından sonra, Berde’nin bombalanmasından sonra buraya ilk yetişen bizim Türkiye’den kardeşlerimizdir” dedi. Aliyev ayrıca bugün “savaşın devam etmesinden ve her iki tarafta yaşanan can kayıplarından Paşinyan’ın sorumlu olduğunu” vurguladı.

BAKÜ’DEN ŞEFKAT ERİVAN’DAN İŞKENCE



Azerbaycan askerleri, işgal altından kurtardıkları bir bölgede Ermenistan askerleri tarafından bırakılan 85 yaşındaki Yevgeniya Pavlovna Babayan’ı bulmuş ve yardıma muhtaç vatandaşı tedavisi için Bakü’ye götürmüştü. Kadına, teslim edildikten sonra Ermenistan’da işkence uygulandığı aktarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Babayan’ın Ermenistan’da işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

YİNE SİVİLLERİ BOMBALIYOR



Azerbaycan ordusu, Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde de vam eden çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 1 zırhlı piyade aracı, 2 “Grad” füze sistemi, 8 farklı tipte top, 2 haberleşme kulesi ve 5 otomobilini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan’ın ateşkesi bozmaya devam ederek Terter şehri ni ve Ağcabedi’yi yoğun bir şekilde bombaladığını açıkladı.



193 YERLEŞİM YERİ KURTARILDI



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusunun başarılı taarruz harekatlarıyla Ermenistan ordusundan kurtarılan yerleşim yeri sayısının 193’e yükseldiğini bildirdi. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan ordusunun cephede gücünü ve kabiliyetlerini ortaya koyarak işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ettiği belirtildi.

PAŞİNYAN’DAN YENİ SKANDAL



Azerbaycan ordusu karşısında dağılan Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan, asılsız suçlamalarda bulunmaya devam ediyor. Twitter hesabından açıklama yapan Paşinyan, “Azerbaycan, Karabağ’ı ele geçirirse bütün Ermenileri öldürecek. Bu yüzden uluslararası toplum Karabağ’ı tanıyarak çözüm için ayrılma hakkını kullanmasını sağlamalıdır” diyerek yine çizgiyi aştı.