Aliyev'den Paşinyan'a barış çağrısı! Çekil ve özür dile

Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan Ordusu, Berde, Beylegan ve Terter’deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi. Ermenistan önceki gün de, Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti konumundaki Gence’ye füze saldırısı düzenlemişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingaçevir’de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan’ın saldırısının “çaresizliğin barbarca ifade edilmesi” anlamına geldiğini kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında da Ermenistan Ordusu’nun Mingaçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu.

BARIŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE OLACAK



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, TRT Haber’de Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı. Aliyev şunları söyledi: “Azerbaycan Ordusu birçok yeri işgalden kurtardı. Öz topraklarımızı askerlerimizin gücüyle kurtarıyoruz. Ermenistan özür dilemeli, bize topraklarımızdan çıkacağı takvimi sunmalı. Başta aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına teşekkür ederiz. Onların net tavrı çok önemli. Tabi ki Türkiye de bu masada olacak. Türkiye bundan sonraki barış sürecinde mutlaka olmalıdır. Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye’nin potansiyelini gösteriyor.”

ERMENİ HALKI REHİNDİR



“Fransa kendini ayrı yere koyuyor, biz koymuyoruz. Bizi itham etti, bir devlet öz topraklarını fethedebilir mi? Fransa 93’te oy vermiştir. Kendi oyuna baksın. Macron, ‘Azerbaycan Dağlık Karabağ’ı fethetmek istiyor’ dedi. Biz öz toprağımızı nasıl fethedelim. Azerbaycan’da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan’daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Rusya da tarafsızlığını gösteriyor. Ermenistan da yaptığı provokasyon ile Rusya’yı olaylara dahil etmek istiyor. Ama bunu başaramayacaklar.”

GENCE’DE İKİSİ ÇOCUK 24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Ermenistan, Azerbaycan’ın Gence şehrini füzeyle hedef aldı. Saldırıda 2’si çocuk 24 kişi hayatını kaybederken, 74 kişi de ağır yaralandı.

SINIRDAN 125 KM İÇERİDE



Ermenistan Ordusu, Ermenistan-Azerbaycan sınırından yaklaşık 125 km içeride yer alan Mingaçevir’i hedef aldı. Hedef alınan kentte hidro-elektrik santralı bulunması dikkat çekti.

30 YIL SONRA İLK EZAN OKUNDU



Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da ilerlemesinin ardından Ermenistan işgalinden kurtarılan köylerde ezan okunmaya başlandı. 30 yıldır işgal altında olan Cebrail kenti ile Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Çereken, Daşkesen, Horovlu, Decal, Mahmutlu ve Caferabat köylerini işgalden kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı da Azerbaycan Ordusu 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı” açıklaması yaptı.

ERİVAN SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güle ile telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Akar Ermenistan’a çok sert uyarılarda bulundu. Akar “Ermenistan sivilleri hedef alarak savaş suçu işliyor. Bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Ermenistan işgal ettiği toprakları boşaltmalı, terör örgütleri ile iş birliğine son vermeli, paralı askerleri, teröristleri bölgeden çıkarmalı” ifadelerini kullandı.

PUTİN TELEFONU PAŞİNYAN’IN YÜZÜNE KAPATTI



Art arda aldığı darbeler sonrası iyice güçten düşen Ermenistan, çareyi Rusya’ya yalvarmakta buldu. Rusya-1 televizyonunun servis ettiği görüntülerde, canlı yayında gazetecilere siyasi gündem hakkında açıklamalarda bulunan Putin, kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın yüzüne telefon kapattı. Gazetecilerin gözü önünde Paşinyan’ın telefonunu açarak, “Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz” dedikten hemen sonra görüşmeyi sonlandıran Putin’in tavrı, oldukça ses getirdi.