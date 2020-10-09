Aliyev'den işgalci Ermenistan'a uyarı: "Çıkın bizim topraklarımızdan"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum." dedi.

Aliyev:"Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım."

