09 Ekim 2020 Cuma 16:39 | Son Güncelleme:
Aliyev'den işgalci Ermenistan'a uyarı: "Çıkın bizim topraklarımızdan"
Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalci Ermenistan'a uyarılarda bulundu. Aliyev, "Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum." dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum." dedi.
Aliyev:"Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım."