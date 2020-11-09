Aliyev'den BBC muhabirinin provokatif tavrına yanıt: Biz sizin yalanlarınızla onlarca yıldır mücadele ediyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalci Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan’ın görevde bulunduğu süre boyunca masada herhangi bir barış ihtimali görmediğini söyledi.

Aksam.com.tr’nin BBC’den aktardığı habere göre, gazeteci Orla Guerin’e bir röportaj veren Aliyev, Yukarı Karabağ topraklarının her bir karışının işgalden kurtarılacağının altını çizerek şunları kaydetti:

“Eğer Nikol Paşinyan, dışişleri bakanı falan değil, bizzat Paşinyan çıkıp da hâlihazırda Ermenistan işgalinde bulunan bölgelerden çekileceğini söyleyerek bize bir takvim verirse çatışmaları durdururuz. Biz bu savaşı sürdürmek istemiyoruz.”

“İnsanî kriz yaşanmaması için her şeyi yapacağız”

Önümüzdeki kış mevsiminde Yukarı Karabağ’da herhangi bir insanî kriz yaşanma ihtimali olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Aliyev, “Bu sorunun muhatabı ben değilim, Paşinyan’dır. Ben yalnızca savaşın nasıl durdurulacağını söylüyorum.” sözlerini kullandı.

Bölgede herhangi bir insanî kriz yaşanmaması için gereken her şeyi yapacağının altını çizen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Bölgeye her türlü imkânı sunacağız; gıda, ilaç, ne gerekiyorsa…” dedi.

“Biz onlar gibi kutsal mekânları ya da sivilleri hedef almıyoruz”

BBC muhabiri Orla Guerin’in “Bölgedeki bir kiliseye yönelik saldırı olmuştu. Bunun sebebini araştıracağınızı söylemiştiniz. Herhangi bir sonuca ulaştınız mı?” sorusuna yanıt veren Aliyev, şöyle konuştu:

“Kiliseler, askerî hedefler değildir. Bunun kazayla gerçekleştirilen bir atış mı olduğu, yoksa Ermenistan tarafından bilinçli olarak yapılmış provokatif bir saldırı mı olduğu henüz belli değil. Her şeye rağmen, biz onlar (Ermenistan) gibi kutsal mekânlara ya da sivillere saldırmıyoruz. Gence’ye atılan balistik füzelerle sivillerin kasıtlı olarak hedef alındığını herkes gördü.”

“Biz bu yalan haberlerle onlarca yıldır mücadele ediyoruz”

BBC çalışanı gazetecilerin Yukarı Karabağ bölgesinden yaptıkları haberlerde “Azerbaycan tarafından yapılan atışların rastgele olduğunu belgelediklerini” öne süren BBC muhabiri Orla Guerin’in iddiasını yanıtlayan Aliyev, şunları söyledi:

“BBC’nin bölgede bulunması ya da herhangi bir iddiayı belgelediklerini öne sürmesinin herhangi bir önemi yok. Yazılıp çizilenler birer yalan haber de olabilir. Yaşananlara önyargılı bir şekilde yaklaşıyor ya da kara propaganda yapıyor olabilirler.”

Orla Guerin’in “Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerinde parça tesirli bomba kullandığı” iddiasını da kesin bir dille yalanlayan İlham Aliyev, “Parça tesirli bombaları kullanan taraf biz değiliz, Ermenistan’dır. Bu iddia da bir yalan haberdir. Biz bu yalan haberlerle onlarca yıldır mücadele ediyoruz.” sözlerini kullandı.