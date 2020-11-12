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  • Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyecek
12 Kasım 2020 Perşembe 13:31 | Son Güncelleme:

Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyecek

Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını belirterek Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyeceğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını belirterek Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyeceğini söyledi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Ermenistan'ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve kabirleri yerle bir ettiğini söyleyen Aliyev, bunlara ilişkin görüntüleri paylaştıklarını ifade etti.

Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verileceğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Ermenistan tazminat ödeyecek" dedi.

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