Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını belirterek Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'a verdiği zarar için tazminat ödeyeceğini söyledi.

TRT Haber'de yer alan habere göre Ermenistan'ın, işgal ettiği bölgelerdeki sivil yerleşimleri, okulları, hastaneleri, tarihi abideleri, mescitleri ve kabirleri yerle bir ettiğini söyleyen Aliyev, bunlara ilişkin görüntüleri paylaştıklarını ifade etti.

Aliyev, uluslararası uzmanların katılımıyla maddi ve manevi zararın hesaplanacağını ve Ermenistan'ın uluslararası mahkemelere verileceğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, "Ermenistan tazminat ödeyecek" dedi.