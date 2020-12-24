Aliyev, Ermeni işgalinden kurtarılan Gubadlı'yı ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 44 gün süren savaşta Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Gubadlı şehrini ziyaret etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü.

İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.

"2. DÜNYA SAVAŞI'NDA FAŞİSTLER BİLE BÖYLE VAHŞET YAPMADI"



"2. Dünya Savaşı'nda faşistler bile böyle vahşet yapmadı." diyen Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın biz nasıl bir düşmanla savaştık. Bölgemizi, Kafkasya'yı faşistlerden kurtardık. Tüm bu köyleri yeniden kuracağız. Düşman, bu yaptıkları için hesap verecek. Tüm tarihi ve dini anıtlarımız, düşman tarafından yıkıldı. Tüm dünya bunu görmeli."

"BU GÖRÜNTÜLER, TAZMİNAT DAVAMIZ İÇİN KANIT OLACAK"



Yol güzergahında işgalden kurtarılan bir diğer il olan Zengilan'ın köylerinin de yıkık durumda olduğunu gösteren Aliyev, şu şekilde konuştu:

"Bazı evlerde yaşamışlar. Sen gel başkasının toprağını zapt et, sonra da 'buranın tarihinin Ermeni toprağı olduğunu' iddia et. Sahtekarlar, hırsızlar, yalancılar ve vahşiler bizim topraklarımızı 30 yıl işgal altında tuttu. Tüm bu görüntüler, bizim tazminat davamız için kanıt olacak."

ALİYEV'İN ASKERLERLE BİR ARAYA GELMESİ



Sosyal medya ağlarında paylaşılan bir diğer görüntüde de İlham Aliyev'in Gubadlı'da askerlerle yaptığı görüşme yer alıyor.

Aliyev, burada da "Askerlerimizin kahramanlığı sayesinde topraklarımızı kurtardık. Karabağ, Azerbaycan'dır." ifadesini kullanıyor.

Görüntülerde, askerlerin Cumhurbaşkanı Aliyev'i coşkulu şekilde alkışladığı görülüyor.