Alibaba artık emekli

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, 20 yıl önce kurduğu şirketinden binlerce kişinin doldurduğu bir olimpiyat stadyumunda sahne aldığı rock konseriyle emekli oldu. Dört saat süren kutlamalar sırasında gözyaşlarını tutamayan Çin’in en zengin adamı Ma, bunun bir son anlamına gelmediğini, geleneğin yeni kuşağa geçişi anlamına geldiğini söyledi. 55 yaşını doldurduğu gün Alibaba’dan emekli olan Jack Ma, şirketin kurucusu Lucy Peng ve şirketin teknoloji departmanının CEO’su Wang Jian, peruk takıp deri ceket giydikleri performanslarında Çin’in popüler şarkılarını seslendirdi. Çoğu Alibaba çalışanı olmak üzere 80 bin kişinin doldurduğu stadyumda aynı zamanda dans gösterileri ve geleneksel Çin kostümleri içinde performanslar da gerçekleştirildi.

YENi BiR HAYATA BAŞLIYORUM

Ma konuşması sırasında, “Bu gecenin ardından yeni bir hayata başlıyorum. Dünyanın güzel olduğuna ve birçok fırsatla dolu olduğuna inanıyorum, heyecanı çok sevdiğim için de erken yaşta emekli oluyorum” dedi. Jack Ma, bir yıl önce söz verdiği gibi şirketi yönetme görevini CEO Daniel Zhang’e devretti. 100 bin kişinin çalıştığı Alibaba, 460 milyar dolar piyasa değeriyle Asya’nın en değerli şirketi. Forbes dergisine göre 38,4 milyar dolar serveti olan Ma, şirketi kurmadan önce İngilizce öğretmenliği yapıyordu. Şirketi 2014 yılında New York borsasında halka açıldığında o zamana kadarki en değerli halka arz olarak tarihe geçmişti.