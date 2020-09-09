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  3. Aleksandr Vucic: Henüz Kudüs'e elçilik sayfası kapalı
09 Eylül 2020 Çarşamba 00:49 | Son Güncelleme:

Aleksandr Vucic: Henüz Kudüs'e elçilik sayfası kapalı

Aleksandr Vucic: Henüz Kudüs'e elçilik sayfası kapalı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ABD Başkanı Trump'ın ‘Belgrad büyükelçiliği Kudüs'e taşıyacak' açıklamasını Avrupa'da düzeltti.

Aleksandr Vucic, “Sırbistan henüz o sayfayı açmadı. Biz AB’ye uyum sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi. Geçen hafta Kosova ve Sırbistan, ABD’nin arabuluculuğunda “normalleşme” anlaşmasına imza attı. İmza töreninde Sırp liderin Trump’ın açıklaması sırasında yaşadığı şaşkınlık dikkat çekmişti. 

BEYAZ SARAY’DA İMZA ATACAKLAR

İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında “ilişkilerin tamamen normalleşmesine” ilişkin anlaşmanın resmi imza töreninin 15 Eylül’de Beyaz Saray’da yapılacağı açıklandı. ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos’ta İsrail ile BAE’nin anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

ABD TEL AVİV’DEKİ ELÇİLİK KONUTUNU SATTI

ABD yönetimi, İsrail Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıması nedeniyle Tel Aviv yakınındaki büyükelçilik konutunu sattı. Satışın, gelecek ABD Başkanlarının büyükelçiliği Kudüs’ten tekrar Tel Aviv’e taşımasını zorlaştırmak için atılmış bir adım olduğu belirtiliyor.

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