Aldığı istihbaratı böyle duyurdu: "İsrail, ABD üslerine saldıracak"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Irak’tan yeni bir istihbarat aldıklarını açıkladı. Zarif, İsrail ajanlarının Irak’taki ABD mevzilerine saldırarak İran’ı suçlu göstermeye çalışacağını öne sürdü.

Resmî Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Zarif, söz konusu “provokatif eylemin” amacının ABD Başkanı Donald Trump’a “savaş sebebi sayabileceği” bir koz vermek olduğunu kaydetti.

Paylaşımında Trump’a da hitap eden Zarif, “Dikkatli ol, tuzağa düşme. Yapacağın her saldırı misliyle karşılık bulacaktır.” ifadelerini kullandı.