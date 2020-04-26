Alay konusu olan Trump'tan U dönüşü

Trump, Beyaz ‘saray’daki Oval Ofis’te koronavirüse karşı 484 milyar dolarlık ek bütçe için düzenlenen imza töreninde, önceki gün yaptığı ve ülke kamuoyunda tepki çeken, “Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz” açıklamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

MEDYA BAHANESİ

Trump muhabirin, “Halka dezenfektan enjektesini öneriyor musunuz?” sorusuna, “Tabii ki hayır. Düşmanca davranan, yalan haber yapan insanlara kinaye yaptım. Ciddiye aldınız” yanıtını verdi. Ancak Trump’ın açıklamasını izleyenler, Başkan’ın dünkü açıklamasında şaka yapar bir ruh hali olmadığını dile getirdi. Trump’ın dezenfektan açıklaması tıp dünyası ve sosyal medyada alay konusu olmuştu.

HiÇ DE ÖYLE GÖRÜNMÜYORDU

Trump’ın ilk açıklamasındaki mimiklerini değerlendiren Fox TV spikeri, “Trump hiç de ironi yapıyomuş gibi değildi, gayet ciddi konuşuyordu” dedi.

3 EYALETTE ERKEN GEVŞEME TEPKİ ÇEKTİ

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 51 bini geçerken eyaletlerde kısıtlamalar erkenden gevşetilmeye başlandı. Georgia ve Oklahoma’da bovling salonları, kuaförler, dövmeciler ve spa merkezleri gibi yerlerin yeniden açılmasına izin verilirken, Alaska’da restoranlara ve perakendecilere uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. Georgia’da pazartesi de restoranların ve sinemaların açılmasına izin verilmesi öngörülüyor. Her üç eyalette de sosyal mesafe kuralına uyması bekleniyor. Ancak üç eyaletin valilileri de “acele ettikleri” gerekçesiyle eleştirildi.

