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Akdeniz'de tapınak, altın takı ve sikkeler bulundu

Akdeniz'de tapınak, altın takı ve sikkeler bulundu

Mısır’ın İskenderiye şehri yakınlarında Akdeniz suları altında yer alan antik kent Heracleion’da tapınak kalıntıları, altın takılar ve sikkeler ile bir tören teknesinin eksik parçasının tespit edildiği belirtildi.

Mısır medyasının aktardığına göre buluntular, MÖ 3 yüzyıl ilâ MS 4 yüzyıl arasında tarihin farklı dönemlerine ait.

Bilim insanları Heracleion’un, Akdeniz kıyısında MÖ 7 yüzyılda yapıldığını düşünüyor. İskenderiye şehrinin yapıldığı MÖ 331 yılına kadar Antik Mısır’ın önemli ticaret merkezi ve limanı olan Heracleion, yaklaşık 1200 yıl önce sulara gömüldü. Halihazırda kent kalıntıları 45 metreyi bulan derinliklerde yer alıyor.

Arkeologlar tarafından 2000 yılında tespit edilen kent, dünyanın en ilginç su altı müzesi olarak gösteriliyor.

 

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