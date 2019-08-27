Akdeniz'de İran tankeri krizi

Cebelitarık Boğazı’nda ABD yaptırımları nedeniyle alıkoyulduktan sonra serbest bırakılan petrol tankeri Yunanistan limanlarını tarafından kabul edilmeyince rotasını Mersin’e çevirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise, tankerin kabul edilmemesi yönünde Türkiye’yi uyardı. Bu gelişmeler yaşanırken İran’dan sürpriz bir açıklama geldi. İran Hükümeti, tankerin dün itibarıyla satıldığını ve rotasına yeni sahibinin karar vereceğini açıkladı. Tankerin yeni sahibi ise bilinmiyor.

ABD’nin uyarısından sonra tanker yönünü tekrar Yunanistan’a çevirdi. Tankerin belirli bir rotası olmadığı ifade edilirken, Girit Adası’nın batısına doğru yöneldiği iddia edildi.

İRAN: TANKER ARTIK BİZİM DEĞİL

İran Hükümet Sözcüsü, “Cebelitarık tarafından serbest bırakılan petrol tankerini sattık. Artık nereye gideceğine sahibi karar verecek” açıklamasını yaptı. ABD’nin yaptırım tehdidi sonrası Yunanistan tankeri kendi limanına sokmayacağını açıklamıştı. ABD, Yunanistan’a da yaptırım uygulanabileceğini bildirmişti.