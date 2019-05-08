Akdeniz'de doğalgaz iki toplumun da hakkı

Türkiye’ye ait Fatih ve Barbaros gemilerinin Antalya açıklarındaki 60 kilometrelik mesafede hidrokarbon sondaj faaliyetlerine başlamasının ardından Rum kesiminin telaşlanarak ABD ve AB’yi ayağa kaldırmasının sonrasında BM’den Akdeniz’de adaleti savunan bir açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, “Genel Sekreter, gelişmeleri yakından ve endişeyle takip ediyor. Hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin tutumumuz değişmedi. Kıbrıs ve çevresinde bulunan hidrokarbondan iki toplumun da faydalanması gerek” dedi. Sözcü Dujarric, taraflara gerginliğin azaltılması için çaba göstermeleri çağrısında bulundu.

Dujarric, hidrokarbonlarla yapılacak arama ve sondaj çalışmalarıyla ilgili Birleşmiş Milletler olarak düşüncelerinin değişmediğini kaydederek, “Genel Sekreter, Kıbrıs Rum liderinin ve Kıbrıs Türk liderinin müzakerelerinde daha önce birleşik bir Kıbrıs’taki doğal kaynakların gelecekteki federal hükümetin yetkisi dahilinde olacağı konusunda anlaştıklarını da ayrıca hatırlattı” diye konuştu. Guterres, Kıbrıs raporunda da Kıbrıs’ta ve çevresinde bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da faydalanması gerektiğini belirtmişti.

BM'DEN KIBRIS UYARISI

Önceki gün Rum yönetiminin baskısıyla AB ve ABD’den Türkiye’nin Rumların kendi münhasıran bölgeleri olarak iddia ettiği bölgede sondaj çalışmalarından vazgeçmesi gerektiğine dair açıklamalar gelmiş, Türkiye dışişleri ise bu açıklamaları kınamıştı. Rumlar daha da ileri giderek Fatih personelini tutuklatmakla tehdit etmişti.