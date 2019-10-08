Akdeniz'de Batı'nın tehditleri sökmeyecek

Dünyanın en büyük savunma sanayii yayın organı olarak kabul edilen Jane’s Defence Weekly’de (Jane’s), Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili değerlendirme yayımlandı. Yazıda, Türkiye’nin Kıbrıs’taki ulusal çıkarlarını korumadaki kararlılığına vurgu yapıldı.

Yayın organının haberinde, Kıbrıs açıklarında başta Fransa, İsrail ve ABD olmak üzere çok sayıda ülkenin ilgisini çeken hidrokarbon arama rekabetinin Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerini hızla artırdığına dikkat çekildi.

Jane’s makalesinde danışılan uzmanlar ve ismi verilmeyen üst düzey yöneticiler ise Batı’yı uyarı niteliğinde bir açıklamada bulunarak, AB’nin tehditlerinin Türkiye’yi, Kıbrıs’taki faaliyetlerinden vazgeçiremeyeceğinin ve Türkiye’nin Kıbrıs’ta kararlılığını her koşulda koruduğunun altını çizdiler. Dergi Türkiye’nin Kıbrıs’ta sondaj çalışmalarına tek taraflı olarak başlamasına da hak vererek “ABD’de kanun koyucular bu konuda Yunanistan taraftarı davranıyorlar ve bölgenin enerji planlamasında Türkiye dışlanıyor” sözleriyle Türkiye’nin faaliyetlerini açıklığa kavuşturdu.

ÇATIŞMA RİSKİ YÜKSEK

Dergi bu analizlerinden yola çıkarak Kıbrıs’taki petrol rekabeti noktasında Türkiye ve diğer büyük güçler arasında bir sıcak çatışma beklenmediğini ancak Kıbrıs’ta iki devlet arasında yaşanacak olası bir uyuşmazlığın önceki dönemlere kıyasla çok daha yüksek çatışma ve provokasyon riski taşıdığını ileri sürdü.

GÜZELYURT-1’DE SONDAJ BAŞLIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’de enerji sondaj çalışmalarının kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “Yavuz, Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı, bugün ya da yarın yeni sondajına başlayacak” dedi.