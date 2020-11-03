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  • AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: Azerbaycan destan yazıyor
03 Kasım 2020 Salı 00:01 | Son Güncelleme:

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: Azerbaycan destan yazıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: Azerbaycan destan yazıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye giden AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindeki TBMM heyetini kabul etti.

Başkan Erdoğan’ın “Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında olmuştur” sözlerini hatırlatan Aliyev, bu dönemde iki ülke arasındaki birliğin daha da güçlendiğini vurguladı. Yıldırım, “Dağlık Karabağ konusunda yerden göğe kadar haklı olduğunuzu biliyoruz. Çünkü bu savaşta Azerbaycan kendi topraklarını işgalcilerden temizliyor. Azerbaycan, gece gündüz müthiş bir vatanseverlik örneği sergileyerek kahramanlık destanları yazıyor” diye konuştu.

8 KÖY KURTARILDI

Aliyev, Azerbaycan Ordusu’nun 8 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

ERMENİSTAN SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Azerbaycan’ın Karabağ’a yönelik yürüttüğü operasyonda bir Ermenistan Su-25 tipi uçak düşürüldü. Azerbaycan şu ana kadar 4 şehir, 193 köy, 3 kasaba ve Murovdağ Zirvesi’ni işgalden kurtardı. Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırılarında ise 91 Azerbaycanlı sivil öldü, 400 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 11’i çocuk, 27’si ise kadın. Yaralıların 14’ü bebek, 36’sı çocuk, 101’i ise kadın. Saldırılarda 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz hale geldi. 

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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